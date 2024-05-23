ЄС готується посилити санкції проти білорусі, щоб закрити лазівку для імпорту західних автівок та товарів до росії — FT — Finance.ua

ЄС готується посилити санкції проти білорусі, щоб закрити лазівку для імпорту західних автівок та товарів до росії — FT Сьогодні 12:42 — Світ

ЄС готується посилити санкції проти білорусі, щоб закрити лазівку для імпорту західних автівок та товарів до росії — FT

ЄС готується посилити санкції проти білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені у росії у відповідь на війну в Україні.

Про це пише Financial Times.

Блок уже запровадив кілька раундів санкцій проти режиму самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка за підтримку вторгнення до України. Але обмеження щодо білорусі були слабшими, ніж щодо росії, що дозволило кремлю використовувати свого союзника для постачання західних товарів.

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Згідно з проектом, з яким ознайомилося видання Financial Times, нові обмеження, які обговорюють держави-члени ЄС, спрямовані на «мінімізацію ризику обходу».

Нові санкції заборонять експорт до білорусі та через неї технологій та товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт алмазів із білорусі, що відображає нещодавню заборону на каміння російського походження.

Якщо нові санкції буде прийнято 27 державами-членами блоку, одним із основних потоків, які будуть зупинені новими санкціями, стануть автомобілі класу люкс. За нинішньої системи європейські автовиробники, як і раніше, можуть продавати свої автомобілі високого класу до білорусі, але не до росії.

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«Люди з оточення лукашенка, повʼязані з росією, отримали від цього велику вигоду. Вони збагачувалися… Ми також знаємо, як предмети розкоші потрапляють до росії через білорусь», — сказав директор аналітичного центру Freedom House Вітіс Юрконісу.

Щомісячний потік транспортних засобів та автозапчастин з країн ЄС до білорусі зріс із $50 млн у січні 2022 року до $268 млн у січні 2024 року. Зараз це найбільший окремий компонент експорту ЄС-білорусь, який здебільшого надходить з Німеччини та Польщі.

Найбільше зростання експорту зафіксовано в найдорожчих категоріях автомобілів, які підпадають під санкції ЄС щодо росії. Митні чиновники ЄС вважають, що білоруські компанії стали ключовою ланкою в російських контрабандних ланцюжках, які постачають до москви нові західні автомобілі.

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