Глава Мінфіну США вимагає від банків ЄС дотримання санкцій проти росії — Finance.ua
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Глава Мінфіну США вимагає від банків ЄС дотримання санкцій проти росії

Світ
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Глава Мінфіну США вимагає від банків ЄС дотримання санкцій проти росії
Глава Мінфіну США вимагає від банків ЄС дотримання санкцій проти росії
Керівники європейських банків мають активізувати свої зусилля для виконання заходів щодо припинення спроб росії обійти санкції.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.
У заяві для зустрічі з банкірами Єллен зазначила, що запровадження вторинних санкцій у грудні минулого року зірвало зусилля росії щодо закупівлі товарів, необхідних для її війни проти України, але необхідно провести додаткову роботу.
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«Я закликаю всі установи вжити суворіших заходів щодо дотримання вимог і посилити увагу до спроб росії ухилитися», заявила Єллен.
Глава Мінфіну США вимагає забезпечити, щоб політика банків «дотримання глобальних санкцій суворо застосовувалася вашими філіями та дочірніми компаніями за кордоном».

Санкції США

Президент США Джо Байден у грудні підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають росії. Згідно з рішенням цим банкам можуть закрити доступ до фінансової системи США, що фактично означає смерть банку.
На початку травня Мінфін США надіслали банку Raiffeisen Bank International попередження про те, що доступ до фінансової системи США може бути закритий, якщо банк продовжить розширювати свою діяльність на території росії. У заяві також говорилося, що поведінка Raiffeisen ставить під загрозу національну безпеку США.
За матеріалами:
РБК-Україна
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