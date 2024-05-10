П’ять країн ЄС домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії — Finance.ua

П’ять країн ЄС домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії
Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали у Вільнюсі угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій ЄС проти росії.
Про це повідомляє Yle з посиланням на митницю Фінляндії.
Зазначається, що угода посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо росії, оскільки зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.
«Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій», — сказав генеральний директор фінської митниці Самі Ракшіт.
За словами глави литовської митниці Дарюса Жвіронаса, у майбутньому планується розширити санкційні заходи контролю, і найближчим часом до угоди має приєднатися ще більше країн.
Як повідомлялося, у січні за домовленістю митниць Литви, Латвії та Естонії було затверджено декларацію прем'єр-міністрів країн Балтії, підписану торік у грудні. В ній сторони домовилися посилити контроль за санкційними товарами, що експортуються до третіх країн через росію та білорусь або перевозяться транзитом.
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