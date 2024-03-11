Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії

Світ
50
Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії
Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії
Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Читайте також
«Ми обговорили питання санкцій. Ми продовжуватимемо ізолювати росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск», — сказав Домбровскіс.
Також він підкреслив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб росія не могла обходити санкції, зокрема, вводитиме вторинні санкції, щоб не було прогалин у санкційному режимі.
Читайте також
Нагадаємо, Європейський Союз продовжив санкції за незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією окремих непідконтрольних уряду територій України ще на рік — до 24 лютого 2025 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.