Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії — Finance.ua

Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії
Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
«Ми обговорили питання санкцій. Ми продовжуватимемо ізолювати росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск», — сказав Домбровскіс.
Також він підкреслив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб росія не могла обходити санкції, зокрема, вводитиме вторинні санкції, щоб не було прогалин у санкційному режимі.
Нагадаємо, Європейський Союз продовжив санкції за незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією окремих непідконтрольних уряду територій України ще на рік — до 24 лютого 2025 року.
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