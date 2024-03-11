Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії — Finance.ua

Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії Сьогодні 10:30 — Світ

Євросоюз збирається вводити вторинні санкції проти росії

Європейський Союз має намір запроваджувати вторинні санкції проти росії, щоб уникнути прогалин у санкційному режимі.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Ми обговорили питання санкцій. Ми продовжуватимемо ізолювати росію в економічному плані та політично, щоб посилювати на неї тиск», — сказав Домбровскіс.

Також він підкреслив, що ЄС працюватиме над посиленням кроків, щоб росія не могла обходити санкції, зокрема, вводитиме вторинні санкції, щоб не було прогалин у санкційному режимі.

Читайте також Bloomberg назвав причину, чому США не вводять більш жорсткі санкції проти рф

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив санкції за незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією окремих непідконтрольних уряду територій України ще на рік — до 24 лютого 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.