Загальні втрати росії внаслідок дії санкцій сягнули $400 млрд — ОП
росія — світовий рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних. $400 млрд — загальні втрати ворога внаслідок їх дії.
Такі дані навели представники Офісу президента під час Форуму «Україна. Рік 2024».
До санкцій проти росії приєдналося близько 40 країн. Наразі росія — рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних.
Деякі показники впливу санкцій на економіку рф:
- $400 млрд — загальні втрати ворога;
- $200 млрд — падіння профіциту торгівлі;
- $113 млрд — втрата експортних надходжень нафти;
- $55 млрд — втрата експортних надходжень природного газу;
- 50% — зменшення ліквідних активів Фонду національного добробуту рф;
- 90% — залежність від Індії та Китаю в експорті нафти та газу;
- 45% втратив російський рубль.
Читайте також
«Санкції — гнучкий та швидкий економічний інструмент. Але навіть тої рекордної кількості санкції проти рф все ще не достатньо, щоб зупинити її агресію та викорінити бажання воювати», — зазначив Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента.
«У глобального півдня є особливість. З одного боку вони нам допомагають, з іншого — не завжди напряму пов’язані з економікою росії. Наразі багато західної мікроелектроніки потрапляє до рф через окремі країни третього світу. Для когось така співпраця залишається у форматі „бізнес є бізнес“. Ми з цим працюємо», — підкреслив він.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною