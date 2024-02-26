Загальні втрати росії внаслідок дії санкцій сягнули $400 млрд — ОП — Finance.ua
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Загальні втрати росії внаслідок дії санкцій сягнули $400 млрд — ОП

Світ
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Загальні втрати росії внаслідок дії санкцій сягнули $400 млрд — ОП
Загальні втрати росії внаслідок дії санкцій сягнули $400 млрд — ОП
росія — світовий рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних. $400 млрд — загальні втрати ворога внаслідок їх дії.
Такі дані навели представники Офісу президента під час Форуму «Україна. Рік 2024».
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До санкцій проти росії приєдналося близько 40 країн. Наразі росія — рекордсмен за кількістю впроваджених проти неї санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну: 17 000 індивідуальних та секторальних.
Деякі показники впливу санкцій на економіку рф:
  • $400 млрд — загальні втрати ворога;
  • $200 млрд — падіння профіциту торгівлі;
  • $113 млрд — втрата експортних надходжень нафти;
  • $55 млрд — втрата експортних надходжень природного газу;
  • 50% — зменшення ліквідних активів Фонду національного добробуту рф;
  • 90% — залежність від Індії та Китаю в експорті нафти та газу;
  • 45% втратив російський рубль.
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«Санкції — гнучкий та швидкий економічний інструмент. Але навіть тої рекордної кількості санкції проти рф все ще не достатньо, щоб зупинити її агресію та викорінити бажання воювати», — зазначив Владислав Власюк, радник керівника Офісу президента.
«У глобального півдня є особливість. З одного боку вони нам допомагають, з іншого — не завжди напряму пов’язані з економікою росії. Наразі багато західної мікроелектроніки потрапляє до рф через окремі країни третього світу. Для когось така співпраця залишається у форматі „бізнес є бізнес“. Ми з цим працюємо», — підкреслив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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