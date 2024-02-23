Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії Сьогодні 12:05

Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти росії

Рада Європейського Союзу 23 лютого офіційно затвердила 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти росії. До списку увійшли ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті європейського органу.

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«Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства у третіх країнах, які постачають обладнання, а також тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей», — зазначив представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Отже, Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності та незалежності України.

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Списки націлені в першу чергу на військовий та оборонний сектори та пов’язаних з ними осіб, у тому числі на тих, хто бере участь у постачанні озброєння з Північної Кореї до росії. А також людей, відповідальних за депортацію українських дітей.

Також Євросоюз додав 27 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Деякі з цих підприємств розташовані у третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд та Туреччина).

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Крім цього, розширено список заборонених товарів, які рф може використовувати для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів.

ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню промислового потенціалу росії, таких як електричні трансформатори.

Довідка Finance.ua:

21 лютого посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти росії;

США готуються внести значний пакет санкцій проти росії. Він спрямований на обмеження її оборонної промисловості та зниження експортних можливостей;



Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну рф в Україні.



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