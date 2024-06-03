Коли економіка рф відчує наслідки санкцій: відповідь ЄС — Finance.ua

Коли економіка рф відчує наслідки санкцій: відповідь ЄС Сьогодні 09:48 — Світ

Коли економіка рф відчує наслідки санкцій: відповідь ЄС

Середньострокова перспектива російської економіки дуже погана. Санкції дадуть значний ефект уже наступного року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван.

«Проблема в тому, що це скоріше повільний прокол, аніж вибух шини», — сказав він.

За його словами, щоб вплинути на поведінку росії, потрібно трохи більше часу, ніж, можливо, деякі люди думали на самому початку.

«Але це проявиться, і я думаю, що більшість економістів зійдуться на думці, що десь наступного року, протягом наступного року, російській економіці доведеться розплачуватися», — прогнозує О’Салліван.

Як зазначив представник ЄС, це не обов’язково відповідає часовим рамкам війни, що відбувається.

«Український народ вмирає щодня, і ми це визнаємо. Ось чому такі важливі інші форми допомоги, звичайно, військова допомога, насамперед протиповітряна оборона, макроекономічна допомога, щоб допомогти економіці України продовжувати функціонувати», — додав він.

Нагадаємо, спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван заявив, що санкції мають серйозний вплив на росію, і згодом це ставатиме все більш і більш очевидним. За його словами, путін був змушений поїдати російську економіку.

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