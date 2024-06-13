Що передбачають нові фінансові санкцій США проти росії: пояснення НБУ — Finance.ua

Що передбачають нові фінансові санкцій США проти росії: пояснення НБУ Сьогодні 10:49

Що передбачають нові фінансові санкцій США проти росії: пояснення НБУ

США оголосили про новий масштабний санкційний пакет щодо росії. Команда НБУ проаналізувала його і відзначила основні моменти.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Перший акцент пакету санкцій — до SDN-списку (Список спеціально позначених громадян і заблокованих осіб — Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) включено Московську біржу, що є основним гравцем російського ринку для торгівлі валютою та IPO російських компаній.

Крім того, до нього увійшли також її пов’язані компанії — Національний розрахунковий депозитарій та Національний кліринговий центр.

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«Персональні блокуючі санкції проти Московської біржі — це, безумовно, потужний удар по фінансовій інфраструктурі рф, що значно ускладнить доступ росії до ринків капіталу та проведення розрахунків. Також у пакеті Точка Банк, провідні страхові компанії СОГАЗ та РНП», — зауважив голова НБУ.

Другий акцент пакету — суттєве підвищення ризику вторинних санкцій для іноземних фінансових установ. Указ Президента США № 14 114 у грудні 2023 року запровадив можливість застосування вторинних санкцій США до іноземних фінансових установ, які проводять/сприяють проведенню транзакцій або надають послуги особам, що пов’язані з військово-промисловою базою рф.

За словами Пишного, відтепер для цілей застосування вторинних санкцій США будь-яка особа, до якої застосовано санкції США в межах санкційної програми щодо росії, вважається пов’язаною з російським військово-промисловим сектором.

«Тобто у фокусі уваги Мінфіну США та відповідно в зоні ризику опинились усі іноземні банки, які співпрацюють із санкційними особами рф. Очікуємо посилення комплаєнсу банків щодо клієнтів та операцій, пов’язаних з росією», — пише голова регулятора у Facebook.

Крім того, введено й нові секторальні санкції — заборона на постачання низки ІТ-послуг у рф, що означатиме закриття доступу рф до провідних технологічних рішень від американських постачальників.

«Ми бачимо ще одне свідчення лідерства США в підтримці України. Я певен, що у глобальному санкційному напрямі Америка й надалі задаватиме тренди. А Україна з такими потужними партнерами впевнено рухатиметься до кінцевої мети — повної фінансової ізоляції росії», — підсумував Пишний.

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