США надішлють Україні новий пакет військової допомоги на $225 млн — Finance.ua

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги на $225 млн Сьогодні 14:31

США надішлють Україні новий пакет військової допомоги на $225 млн

США нададуть близько $225 млн військової допомоги Україні. Новий пакет допомоги включає боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, а також мінометні системи та низку артилерійських снарядів.

Про це пише АР із посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що пакет дпомоги містить засоби якими українські війська можуть завдавати ударів по військових цілях на території росії.

Про допомогу, однак, поки не оголошено публічно.

Офіційні особи сказали, що пакет допомоги також включає ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин і обладнання.

Наприкінці травня повідомлялося, що в США відкрили завод із виробництва артилерійських снарядів для України.

Нагадаємо, Сполучені Штати та інші країни «Великої сімки» (G7) досягли прогресу у пошуку способів передати Україні більше коштів, використавши прибутки від використання заморожених російських активів.

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