Євросоюз продовжив на рік санкції за анексію Криму росією — Finance.ua

Євросоюз продовжив на рік санкції за анексію Криму росією Сьогодні 15:02 — Світ

Євросоюз продовжив на рік санкції за анексію Криму росією

Рада ЄС у понеділок, 17 червня, прийняла рішення продовжити до 23 червня наступного року санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію українського Криму та міста Севастополь росією.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Обмежувальні заходи, які наразі діють, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підлягає обмеженням з боку ЄС.

Нагадаємо, Сполучені Штати посилили санкційний режим проти росії. Вашингтон розширив список російських осіб, компаній, банків та секторів економіки, співпраця з якими може стати підставою для введення вторинних санкцій, та повністю заборонив надавати низку IT-послуг та консультацій будь-якій людині в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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