Велика Британія розширила санкції проти рф — Finance.ua
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Велика Британія розширила санкції проти рф

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Велика Британія розширила санкції проти рф
Велика Британія розширила санкції проти рф
Велика Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти російської федерації.
Про це йдеться на урядовому сайті Британії.
До списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які також торкнулись шести кораблів так званого «тіньового флоту».
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«Серед нових цілей — кораблі тіньового флоту путіна, установи, що лежать в основі російської фінансової системи, та постачальники, що підтримують російське військове виробництво», — йдеться у повідомленні.
Ці нові санкції також спрямовані проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових, включаючи компанії, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з Північної Кореї до росії.
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Крім того, під санкції потрапили:
  • найбільша в росії за обсягом торгів «Московська біржа»;
  • «СПБ-біржа».
  • «Національний кліринговий центр»;
  • «Національний розрахунковий депозитарій росії»;
  • «Ингосстрах».
Зокрема обмеження торкнулись голови правління «Московської біржі» Юрія Денисова та гендиректора «Мегафону» Івана Тавріна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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