Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма россией — Finance.ua

Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма россией
Совет ЕС в понедельник, 17 июня, принял решение продлить до 23 июня следующего года санкции, введенные Евросоюзом в ответ на незаконную аннексию украинского Крыма и города Севастополь россией.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Действующие ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги по незаконно аннексированному Крыму или Севастополю.
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Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подлежит ограничениям со стороны ЕС.
Напомним, Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим против россии. Вашингтон расширил список российских лиц, компаний, банков и секторов экономики, сотрудничество с которыми может стать основанием для введения вторичных санкций, и полностью запретил предоставлять ряд IT-услуг и консультаций любому человеку в россии.
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