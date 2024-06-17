Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма россией — Finance.ua

Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма россией Сегодня 15:02 — Мир

Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма россией

Совет ЕС в понедельник, 17 июня, принял решение продлить до 23 июня следующего года санкции, введенные Евросоюзом в ответ на незаконную аннексию украинского Крыма и города Севастополь россией.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Действующие ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги по незаконно аннексированному Крыму или Севастополю.

Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подлежит ограничениям со стороны ЕС.

Напомним, Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим против россии. Вашингтон расширил список российских лиц, компаний, банков и секторов экономики, сотрудничество с которыми может стать основанием для введения вторичных санкций, и полностью запретил предоставлять ряд IT-услуг и консультаций любому человеку в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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