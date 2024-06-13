Великобритания расширила санкции против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания расширила санкции против рф

Мир
1
Великобритания расширила санкции против рф
Великобритания расширила санкции против рф
Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против российской федерации.
Об этом идет речь на правительственном сайте Британии.
В список санкционных ограничений были добавлены еще 50 новых позиций, которые также коснулись шести кораблей так называемого «теневого флота».
Читайте также
«Среди новых целей — корабли теневого флота путина, учреждения, лежащие в основе российской финансовой системы, и поставщики, которые поддерживают российское военное производство», — говорится в сообщении.
Эти новые санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и материально-технического обеспечения для российских военных, включая компании, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, перевозящие военные товары из Северной Кореи в россию.
Читайте также
Кроме того, под санкции попали:
  • крупнейшая в россии по объему торгов «Московская биржа»;
  • «СПБ-биржа».
  • «Национальный клиринговый центр»;
  • «Национальный расчетный депозитарий россии»;
  • «Ингосстрах».
В частности, ограничения коснулись председателя правления «Московской биржи» Юрия Денисова и гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.