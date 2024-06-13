Великобритания расширила санкции против рф — Finance.ua

Великобритания расширила санкции против рф
Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против российской федерации.
Об этом идет речь на правительственном сайте Британии.
В список санкционных ограничений были добавлены еще 50 новых позиций, которые также коснулись шести кораблей так называемого «теневого флота».
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«Среди новых целей — корабли теневого флота путина, учреждения, лежащие в основе российской финансовой системы, и поставщики, которые поддерживают российское военное производство», — говорится в сообщении.
Эти новые санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и материально-технического обеспечения для российских военных, включая компании, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также суда, перевозящие военные товары из Северной Кореи в россию.
Кроме того, под санкции попали:
- крупнейшая в россии по объему торгов «Московская биржа»;
- «СПБ-биржа».
- «Национальный клиринговый центр»;
- «Национальный расчетный депозитарий россии»;
- «Ингосстрах».
В частности, ограничения коснулись председателя правления «Московской биржи» Юрия Денисова и гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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