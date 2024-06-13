Что предусматривают новые финансовые санкции США против россии: разъяснение НБУ — Finance.ua

Что предусматривают новые финансовые санкции США против россии: разъяснение НБУ Сегодня 10:49

Что предусматривают новые финансовые санкции США против россии: разъяснение НБУ

США объявили о новом масштабном санкционном пакете в отношении россии. Команда НБУ проанализировала его и отметила основные моменты.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Первый акцент пакета санкций — в SDN-список (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц — Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) включен Московскую биржу, являющуюся основным игроком российского рынка для торговли валютой и IPO российских компаний.

Кроме того, в него вошли также связанные компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

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«Персональные блокирующие санкции против Московской биржи — это, безусловно, мощный удар по финансовой инфраструктуре рф, что значительно усложнит доступ россии к рынкам капитала и проведению расчетов. Также в пакете Точка Банк, ведущие страховые компании СОГАЗ и РНП», — отметил глава НБУ.

Второй акцент пакета — существенное повышение риска вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений. Указ Президента США № 14 114 в декабре 2023 года ввел возможность применения вторичных санкций США к иностранным финансовым учреждениям, которые проводят/способствуют проведению транзакций или предоставляют услуги лицам, связанным с военно-промышленной базой рф.

По словам Пышного, отныне для целей применения вторичных санкций США любое лицо, к которому применены санкции США в рамках санкционной программы в отношении россии, считается связанным с российским военно-промышленным сектором.

«То есть в фокусе внимания Минфина США и соответственно в зоне риска оказались все иностранные банки, которые сотрудничают с санкционными лицами рф. Ожидаем усиления комплаенса банков относительно клиентов и операций, связанных с россией», — пишет глава регулятора в Facebook.

Кроме того, введены и новые секторальные санкции — запрет на поставку ряда ІТ-услуг в РФ, что означает закрытие доступа рф к ведущим технологическим решениям от американских поставщиков.

«Мы видим еще одно свидетельство лидерства США в поддержке Украины. Я уверен, что в глобальном санкционном направлении Америка и далее будет задавать тренды. А Украина с такими мощными партнерами будет уверенно двигаться к конечной цели — полной финансовой изоляции россии», — подытожил Пышный.

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