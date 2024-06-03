G7 хочет давить на банки, которые помогают россии избегать санкций — Bloomberg — Finance.ua
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G7 хочет давить на банки, которые помогают россии избегать санкций — Bloomberg

Мир
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Страны Большой семерки и Европейский Союз изучают способы надавить на банки, которые помогают москве обходить санкции.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, некоторые союзники рассматривают меры, направленные на кредиторов третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений Центробанка рф (СПФП), похожую на SWIFT, во избежание торговых ограничений.
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В прошлом году использование СПФП выросло почти втрое, если сравнивать с 2022 годом. В настоящее время ее используют более 150 иностранных банков примерно в 20 странах, в том числе в Китае, Беларуси, Армении, Таджикистане и Казахстане, сказал источник Bloomberg.
Еврокомиссия предложила ввести ограничения для системы в новом санкционном пакете ЕС, который стремятся согласовать перед июньским саммитом G7. Впрочем, как пишет издание, несколько государств Евросоюза отказались от полного запрета СПФП из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и повредить отношениям с третьими странами.
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Другие обсуждаемые предложения предполагают введение санкций против определенных банков, а также ужесточение юридических требований к компаниям по улучшению проверок их дочерних компаний и цепочек поставок.
Обсуждения проходят накануне встречи G7 в Италии, где главы правительств намерены согласовать меры для лучшего выполнения санкций, наложенных на россию.
По материалам:
hromadske
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