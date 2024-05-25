Министры финансов G7 приняли решение об использовании российских активов для помощи Украине — СМИ — Finance.ua
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Министры финансов G7 приняли решение об использовании российских активов для помощи Украине — СМИ

Казна и Политика
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Министры финансов G7 приняли решение об использовании российских активов для помощи Украине — СМИ
Министры финансов G7 приняли решение об использовании российских активов для помощи Украине — СМИ
Министры финансов стран «Большой семерки» поддержали идею предоставления кредита Украине под гарантии доходов от замороженных российских активов, чтобы обеспечить финансирование Киева после 2024 года.
Об этом сообщает Financial Times после ознакомления с проектом коммюнике встречи министров.
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Отмечается, что дискуссии министров базировались на предложении США, распространенном накануне встречи в итальянской Стрезе, по предоставлению Украине кредита в размере около 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 миллиардов евро.
В настоящее время российские активы заморожены в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.
Согласно проекту коммюнике, министры «достигли прогресса» по вариантам по формированию этого кредита.
Также в документе говорится, что эти варианты будут представлены лидерам G7 перед саммитом в июне.
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По словам собеседников издания, знакомых с обсуждениями, многие детали займа еще не согласованы, включая сумму, кто будет ее выдавать и как она будет гарантирована, если Украина не выплатит свой долг или если доходы не будут материализованы.
Отмечается, что европейцы особенно обеспокоены «справедливым распределением рисков», опасаясь, что Европа возьмет на себя основную тяжесть финансовых и правовых рисков, а также зеркальных ответных действий со стороны россии, поскольку большинство активов сохраняется на европейском континенте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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