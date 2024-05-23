G7 поддержит кредит Украине на 50 млрд долларов под залог российских активов, — Bloomberg Сегодня 16:15

G7 поддержит кредит Украине на 50 млрд долларов под залог российских активов, — Bloomberg

Страны «Большой семерки» единогласно поддерживают план США по использованию замороженных российских активов. Этот шаг обеспечит Украине жизненно важное финансирование на сумму до 50 млрд долларов и поможет защитить ее от политических сдвигов с обеих сторон Атлантики.

Об этом сообщает Bloomberg

Чиновники, знакомые с ходом дискуссий, говорят, что правительства стран «Большой семерки» в настоящее время поддерживают предложение США использовать будущие доходы, полученные от 280 млрд долларов российского центрального банка, большая часть которых заблокирована в Европе, для поддержки кредита Киеву.

Министры финансов стран «Большой семерки» обсуждают этот вопрос во время встречи на этой неделе в Стрезе, Италия с целью согласовать ряд вариантов для своих лидеров для принятия окончательного решения на встрече 13−15 июня.

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В то время как «Большая семерка» приближается к общим вопросам соглашения, многие важные детали все еще обсуждаются и должны быть согласованы, сообщили анонимные источники агентства.

По их словам, они включают точный механизм кредита, размер суммы, которая будет привлечена авансом, и, что особенно важно, то, как риск будет распределяться между участвующими сторонами.

ЕС уже отдельно договорился предоставлять Украине дважды в год прибыль от замороженных средств по мере ее появления. США стремятся использовать эту прибыль, чтобы получить возможность предоставить Киеву больше денег наперед, а будущие доходы покроют эти расходы. Ожидается, что замороженные активы будут приносить около 5 млрд долларов в год. Если «Большая семерка» достигнет соглашения, это соглашение заменит инициативу ЕС.

Преимуществом авансового поступления доходов от активов будет обеспечение выгоды Украине независимо от политической неопределенности вокруг президентских выборов в США. Разногласия в Вашингтоне уже осложнили президенту Джо Байдену предоставление большей помощи Украине, а его соперник, бывший президент Дональд Трамп, выразил скептицизм по поводу поддержки Киева.

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