Еврокомиссия может в июле перечислить Украине первые платежи от замороженных активов рф — Finance.ua
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Еврокомиссия может в июле перечислить Украине первые платежи от замороженных активов рф

Казна и Политика
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Еврокомиссия может в июле перечислить Украине первые платежи от замороженных активов рф
Еврокомиссия может в июле перечислить Украине первые платежи от замороженных активов рф
Еврокомиссия будет прилагать усилия, чтобы первые платежи от замороженных активов рф, в частности для поставок в Украину современного оружия и боеприпасов, были осуществлены уже в июле.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Еврокомиссии.
«Я приветствую формальное решение, принятое Советом ЕС, позволяющее использовать в пользу Украины очень крупные доходы от заблокированных активов российского Центробанка, на выполнение санкций за агрессивную войну россии против Украины. ЕС выбрал путь вперед, который является обоснованным и гибким с правовой точки зрения, что позволит уточнять помощь в соответствии с самыми неотложными потребностями Украины», — отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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По его словам, скорость в этом вопросе остается очень важной, поэтому Европейская комиссия будет прилагать все усилия, чтобы первые платежи могли быть осуществлены уже в июле.
Как отмечается в сообщении, Украинский фонд в размере 50 миллиардов евро, созданный в многолетнем бюджете ЕС на 2024−2027 годы, дает возможность осуществлять мероприятия по восстановлению Украины, создавать условия для ее продвижения к членству в ЕС.
В то же время самые неотложные потребности, перед которыми стоит Украина, связаны с обеспечением оружием и боеприпасами ВСУ в борьбе против российской агрессии. Именно поэтому в 2024 году 90% поступлений от замороженных в ЕС активов россии, составляющих около 3 миллиардов евро, будут направлены в Европейский фонд мира. Он является основным внебюджетным инструментом ЕС по военной поддержке Украины. Остальные 10% будут направлены на бюджетные программы ЕС у Украинского фонда.
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Решение о порядке использования в интересах Украины поступлений от замороженных российских активов, окончательно принятое 21 мая Советом министров ЕС по общим делам, вступит в силу после обнародования в Официальном журнале ЕС.
Напомним, после начала вторжения рф в Украину страны демократического мира заблокировали активы ее Центробанка на общую сумму около 260 млрд евро, из них почти 210 млрд заморожены в банковских депозитариях государств ЕС. Исходя из колебаний процентной ставки, сумма начислений на эти активы в европейских финансовых учреждениях может составлять от 2,5 до 3 млрд евро ежегодно.
12 февраля 2024 года ЕС сделал первый шаг в направлении использования этих денег — обязал все центральные европейские депозитарии, на балансе которых находится более 1 миллиона евро заблокированных российских активов, открыть отдельные счета для накопления чрезвычайной прибыли от начислений на эти средства. Аккумулированные таким образом ресурсы являются не собственностью россии, а субъектом налогообложения на национальном уровне и будут использоваться в интересах Украины.
По открытой информации, на балансе финансового учреждения Euroclear в Бельгии находятся 192 млрд евро активов российского Центробанка. ЕС ищет правовые механизмы для дальнейшего обращения с этими заблокированными ресурсами. Сумма начисленных на них процентов за прошедшие два года составила 5 миллиардов евро.
По материалам:
Укрінформ
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