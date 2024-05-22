Как будут использовать прибыль от активов россии: ответ Совета ЕС — Finance.ua

Как будут использовать прибыль от активов россии: ответ Совета ЕС Сегодня 09:04

Как будут использовать прибыль от активов россии: ответ Совета ЕС

Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов россии будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.

«Центральные депозитарии, обладающие российскими суверенными активами и резервами в размере более 1 млн евро, внесут финансовый вклад из своей соответствующей чистой прибыли, накопленной с 15 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и будут использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины и потребностей в реконструкции.

Так, 90% средств будут передавать в Европейский фонд мира, а остальные 10% - на программы ЕС, финансируемые из бюджета блока.

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«Это распределение будет пересматриваться ежегодно, и впервые — до 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что центральным депозитариям будет разрешено временно удерживать часть финансового взноса в размере около 10% для соблюдения установленных требований к капиталу и управления рисками в связи с последствиями войны в Украине для находящихся в распоряжении центральных депозитариев активов.

Активы рф

В Европе и Соединенных Штатах были заморожены активы Центрального банка россии на сумму около 330 миллиардов долларов в ответ на военное полномасштабное вторжение в Украину. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается нерешенным.

Вопрос о конфискации активов пока не рассматривался. Вместо этого, западные страны предложили использовать полученную прибыль для оказания помощи Украине.

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