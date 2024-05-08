Бельгия накопила больше всего замороженных активов рф: что будет со средствами — Finance.ua

Бельгия накопила больше всего замороженных активов рф: что будет со средствами Сегодня 18:30 — Мир

У США сильная позиция относительно активов рф, однако, как отметил народный депутат Ярослав Железняк, Штаты обладают лишь пятью из 300 млрд долларов. Больше всего замороженных активов рф аккумулировала на счете в Euroclear Бельгия — около 280 миллиардов.

Нардеп отметил, что бельгийские власти не так радикально настроены.

Читайте также В МВФ высказались по поводу возможного использования российских активов для Украины

«Но накануне заседания G7 как-то появилась надежда. Даже есть какие-то анонсы по использованию активов от главы депозитария Euroclear», — написал Железняк.

По мнению депутата, вероятность того, что на G7 Бельгия объявит о полной конфискации, очень мала. Но, возможно, страна представит некий «креативный» вариант использования как доходов, так и самих активов в качестве гарантий.

«Ну и скоро это не будет, скорей всего», — добавил он.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.