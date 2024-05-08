Бельгия накопила больше всего замороженных активов рф: что будет со средствами — Finance.ua

Бельгия накопила больше всего замороженных активов рф: что будет со средствами
У США сильная позиция относительно активов рф, однако, как отметил народный депутат Ярослав Железняк, Штаты обладают лишь пятью из 300 млрд долларов. Больше всего замороженных активов рф аккумулировала на счете в Euroclear Бельгия — около 280 миллиардов.
Нардеп отметил, что бельгийские власти не так радикально настроены.
«Но накануне заседания G7 как-то появилась надежда. Даже есть какие-то анонсы по использованию активов от главы депозитария Euroclear», — написал Железняк.
По мнению депутата, вероятность того, что на G7 Бельгия объявит о полной конфискации, очень мала. Но, возможно, страна представит некий «креативный» вариант использования как доходов, так и самих активов в качестве гарантий.
«Ну и скоро это не будет, скорей всего», — добавил он.
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