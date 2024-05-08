В МВФ высказались по поводу возможного использования российских активов для Украины — Finance.ua

В МВФ высказались по поводу возможного использования российских активов для Украины Сегодня 11:12 — Казна и Политика

В МВФ высказались по поводу возможного использования российских активов для Украины

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат высказалась по поводу возможного использования российских активов для поддержки Украины, указав, что для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы.

Об этом она сказала на мероприятии «Геополитика и ее влияние на мировую торговлю и доллар» 7 мая.

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«Многие страны внимательно следят за дискуссией о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы банка россии, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», — указала Гопинат.

Напомним, в Европе достигли договоренности по использованию около 90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на закупку оружия для Украины. Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

УНН По материалам:

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