Украина может к лету получить первые поступления от замороженных российских активов — Finance.ua

Украина может к лету получить первые поступления от замороженных российских активов Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Украина может к лету получить первые поступления от замороженных российских активов

Если страны-члены ЕС смогут добиться быстрого согласия вокруг предложений Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по использованию поступлений от замороженных на территории ЕС суверенных активов российского Центробанка, Украина сможет воспользоваться первыми средствами таких поступлений уже к лету текущего года.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд (Christian Wigand).

«Новое предложение предусматривает, что эти поступления будут использоваться, чтобы поддержать Украину с немедленным вниманием на финансирование (закупок. — Ред.) военного оборудования и (в среднесрочной и длительной перспективе) для восстановления и отстройки. Это предложение сейчас обсуждается. Мы надеемся на скорейшее согласование между странами-членами, чтобы первые платежи прошли уже к лету», — сказал Виганд.

Он отметил, что, как правило, Еврокомиссия «не комментирует комментарии», но напомнил, как развивалась ситуация вокруг возможного использования замороженных на территории ЕС российских финансовых активов.

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Первое предложение, которое Еврокомиссия сделала в декабре 2023 года и которое вступило в силу в феврале текущего года, зафиксировало накопление начисленных процентов на отдельных счетах, в частности, от российских активов, хранящихся в европейских финансовых учреждениях.

В качестве второго шага Европейская комиссия и высокий представитель ЕС 20 марта обнародовали предложение для использования этих чрезвычайных доходов от процентных начислений на замороженные российские активы, для предоставления военной помощи Украине.

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Обсуждение этого предложения уже несколько раз проходило на уровне рабочих групп Совета ЕС, а также в формате Coreper. Очередное такое обсуждение, как мы ожидаем, состоится завтра. Поэтому мы надеемся на скорейшее принятие этого предложения странами-членами", — добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, 6 мая, во время выступления на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил: как только страны-члены согласятся использовать поступления от российских заблокированных активов, эти ресурсы будут направлены в Украину для ответа на ее неотложные военные нужды, в частности, для развития украинской оборонной промышленности и производства оружия в Украине.

После начала российского военного вторжения в Украину демократические страны мира заблокировали российские финансовые активы, превышающие сумму 300 млрд евро. По некоторым оценкам, большинство этих активов находятся в финансовых учреждениях на территории стран Европейского Союза, в частности в Бельгии.

Укрінформ По материалам:

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