Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы — Finance.ua

Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы
Италия пытается на уровне ЕС добиться возмещения европейским компаниям потерь, которые они понесли из-за российских контрсанкций.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече с представителями итальянских компаний, работающих в россии, пишет Reuters.
Мы активно работаем на европейском фронте, поскольку вопрос санкций может быть решен только в европейском контексте. Мы ищем решение, чтобы компенсировать понесенные компании потери, которые затронули российские санкции", — сказал Таяни.
По данным правительственных источников Reuters, ЕС может предоставить европейским компаниям, чье имущество и активы были конфискованы россией, доступ к части замороженных средств Газпрому или другим российским фирмам.
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Напомним, президент россии владимир путин издал указ о том, что управление российскими подразделениями производителей бытовой техники Ariston и Bosch передается дочерней компании Газпрома — «Газпром бытовые системы».
28 апреля МИД Италии вызвал посла россии в Риме из-за этих решений москвы.
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