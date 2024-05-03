Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы — Finance.ua
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Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы

Мир
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Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы
Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы
Италия пытается на уровне ЕС добиться возмещения европейским компаниям потерь, которые они понесли из-за российских контрсанкций.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече с представителями итальянских компаний, работающих в россии, пишет Reuters.
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Мы активно работаем на европейском фронте, поскольку вопрос санкций может быть решен только в европейском контексте. Мы ищем решение, чтобы компенсировать понесенные компании потери, которые затронули российские санкции", — сказал Таяни.
По данным правительственных источников Reuters, ЕС может предоставить европейским компаниям, чье имущество и активы были конфискованы россией, доступ к части замороженных средств Газпрому или другим российским фирмам.
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Напомним, президент россии владимир путин издал указ о том, что управление российскими подразделениями производителей бытовой техники Ariston и Bosch передается дочерней компании Газпрома — «Газпром бытовые системы».
28 апреля МИД Италии вызвал посла россии в Риме из-за этих решений москвы.
По материалам:
Укрінформ
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