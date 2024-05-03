Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы — Finance.ua

Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы Сегодня 10:45 — Мир

Италия хочет возмещения от ЕС за конфискованные россией активы

Италия пытается на уровне ЕС добиться возмещения европейским компаниям потерь, которые они понесли из-за российских контрсанкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на встрече с представителями итальянских компаний, работающих в россии, пишет Reuters.

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Мы активно работаем на европейском фронте, поскольку вопрос санкций может быть решен только в европейском контексте. Мы ищем решение, чтобы компенсировать понесенные компании потери, которые затронули российские санкции", — сказал Таяни.

По данным правительственных источников Reuters, ЕС может предоставить европейским компаниям, чье имущество и активы были конфискованы россией, доступ к части замороженных средств Газпрому или другим российским фирмам.

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Напомним, президент россии владимир путин издал указ о том, что управление российскими подразделениями производителей бытовой техники Ariston и Bosch передается дочерней компании Газпрома — «Газпром бытовые системы».

28 апреля МИД Италии вызвал посла россии в Риме из-за этих решений москвы.

Укрінформ По материалам:

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