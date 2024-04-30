Конфискация активов рф поможет Украине профинансировать военные нужды до 2028 года — Reuters Сегодня 07:29 — Казна и Политика

Привлечение российских активов за рубежом на сумму около 320 миллиардов долларов позволит финансировать борьбу Украины против военной агрессии рф до конца 2028 года.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что на прошлой неделе Украина получила от США жизненно важную помощь в размере 61 миллиарда долларов, однако Киеву нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять натиску рф. Привлечение замороженных активов рф для предоставления компенсации за ущерб, причиненный войной, должно быть центральной темой в этом контексте.

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В статье сказано, что США предлагают открыть новый сбор средств для Киева путем капитализации процентных платежей, накапливающихся в Euroclear, клиринговой палате в Бельгии, где хранится большая часть российских активов. Специализированная компания, вероятно, выпустит облигации, обеспеченные будущими процентными ставками, и выплатит прибыль Украине.

«Это решение поможет, но не изменит правила игры, поскольку это позволит финансировать Украину менее полугода. Однако получение Киевом 320 миллиардов долларов — это совсем другое дело. Это позволит финансировать военные действия по меньшей мере до конца 2028 года», — говорится в сообщении.

По мнению авторов статьи, если война закончится до 2028 году, эти средства могут быть использованы для восстановления Украины, на что нужно, по оценкам Всемирного банка, около 486 миллиардов долларов.

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В публикации говорится, что потребности Киева в будущем зависят от того, какая война будет вестись. Оборонительная кампания будет стоить дешевле, чем попытка изгнать войска рф с больших территорий.

«Но учитывая, что кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится как минимум столько же в год, как 88 миллиардов евро, выделенных ее союзниками на 2023 год», — отмечают авторы.

В то же время в США есть только 5 млрд долларов активов рф, основная же часть хранится в ЕС, у которого есть юридические сомнения насчет их конфискации.

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По данным Kiel Institute, по состоянию на конец февраля союзники Украины — преимущественно Европейский Союз — обязались, но еще не выделили 103 миллиарда евро.

Напомним, евродепутат Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский Союз должен воспользоваться инструментом контрмер, предусмотренным правовыми нормами ООН, чтобы изъять и использовать в интересах защиты и восстановления Украины 300 миллиардов евро замороженных государственных активов рф, а не только процентных поступлений от них.

Укрінформ По материалам:

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