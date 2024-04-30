Конфискация активов рф поможет Украине профинансировать военные нужды до 2028 года — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Конфискация активов рф поможет Украине профинансировать военные нужды до 2028 года — Reuters

Казна и Политика
10
Привлечение российских активов за рубежом на сумму около 320 миллиардов долларов позволит финансировать борьбу Украины против военной агрессии рф до конца 2028 года.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на прошлой неделе Украина получила от США жизненно важную помощь в размере 61 миллиарда долларов, однако Киеву нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять натиску рф. Привлечение замороженных активов рф для предоставления компенсации за ущерб, причиненный войной, должно быть центральной темой в этом контексте.
Читайте также
В статье сказано, что США предлагают открыть новый сбор средств для Киева путем капитализации процентных платежей, накапливающихся в Euroclear, клиринговой палате в Бельгии, где хранится большая часть российских активов. Специализированная компания, вероятно, выпустит облигации, обеспеченные будущими процентными ставками, и выплатит прибыль Украине.
«Это решение поможет, но не изменит правила игры, поскольку это позволит финансировать Украину менее полугода. Однако получение Киевом 320 миллиардов долларов — это совсем другое дело. Это позволит финансировать военные действия по меньшей мере до конца 2028 года», — говорится в сообщении.
По мнению авторов статьи, если война закончится до 2028 году, эти средства могут быть использованы для восстановления Украины, на что нужно, по оценкам Всемирного банка, около 486 миллиардов долларов.
Читайте также
В публикации говорится, что потребности Киева в будущем зависят от того, какая война будет вестись. Оборонительная кампания будет стоить дешевле, чем попытка изгнать войска рф с больших территорий.
«Но учитывая, что кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится как минимум столько же в год, как 88 миллиардов евро, выделенных ее союзниками на 2023 год», — отмечают авторы.
Конфискация активов рф поможет Украине профинансировать военные нужды до 2028 года — Reuters
В то же время в США есть только 5 млрд долларов активов рф, основная же часть хранится в ЕС, у которого есть юридические сомнения насчет их конфискации.
Читайте также
По данным Kiel Institute, по состоянию на конец февраля союзники Украины — преимущественно Европейский Союз — обязались, но еще не выделили 103 миллиарда евро.
Конфискация активов рф поможет Украине профинансировать военные нужды до 2028 года — Reuters
Напомним, евродепутат Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский Союз должен воспользоваться инструментом контрмер, предусмотренным правовыми нормами ООН, чтобы изъять и использовать в интересах защиты и восстановления Украины 300 миллиардов евро замороженных государственных активов рф, а не только процентных поступлений от них.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.