Конфискация российских активов может пойти по трем сценариям — Finance.ua

Конфискация российских активов может пойти по трем сценариям
Министр юстиции Денис Малюська назвал три сценария использования в пользу Украины замороженных на Западе активов рф.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона «Єдині новини» новости 27 апреля.
Первый сценарий, «супероптимистический», предполагает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.
Читайте также
Второй вариант, «нейтральный», предполагает изъятие доходов под заем. В таком случае доходы будут начислены за 10 лет вперед, а выплачены уже сейчас одним траншем.
«При пессимистическом сценарии — будет только текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, возможно, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о самом радикальном решении», — объяснил Малюська.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину США и союзники заморозили более $300 млрд российских активов за границей. Большинство из них находятся в Бельгии, но около $5 млрд в США.
Конгресс США разрешил президенту конфисковывать российские активы в пользу Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью