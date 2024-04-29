Конфискация российских активов может пойти по трем сценариям — Finance.ua

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Конфискация российских активов может пойти по трем сценариям

Казна и Политика
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Конфискация российских активов может пойти по трем сценариям
Конфискация российских активов может пойти по трем сценариям
Министр юстиции Денис Малюська назвал три сценария использования в пользу Украины замороженных на Западе активов рф.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона «Єдині новини» новости 27 апреля.
Первый сценарий, «супероптимистический», предполагает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.
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Второй вариант, «нейтральный», предполагает изъятие доходов под заем. В таком случае доходы будут начислены за 10 лет вперед, а выплачены уже сейчас одним траншем.
«При пессимистическом сценарии — будет только текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, возможно, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о самом радикальном решении», — объяснил Малюська.
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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину США и союзники заморозили более $300 млрд российских активов за границей. Большинство из них находятся в Бельгии, но около $5 млрд в США.
Конгресс США разрешил президенту конфисковывать российские активы в пользу Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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