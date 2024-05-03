Пышный подсчитал, покроют ли активы рф ущерб Украины от войны — Finance.ua

Пышный подсчитал, покроют ли активы рф ущерб Украины от войны
Замороженных активов рф не хватит, чтобы покрыть ущерб, причиненный Украине полномасштабной войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного в интервью «Мы-Украина».
Как пояснил Пышный, сумма замороженных активов страны-террориста составляет около 300 млрд долларов.
«Точная цифра нигде не звучит. Она всегда звучит с определенным диапазоном: 260−280−300, в зависимости от стран. Но мы можем понять общий объем. Это около 300 млрд долларов», — заметил глава НБУ.
По словам Пышного, Украина рассматривает замороженные активы россии как источник покрытия ущерба, который был причинен и будет причинен во время войны.
Согласно «быстрой» оценке Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года, полномасштабная война нанесла Украине ущерб в 500 млрд долларов. В связи с этим замороженных активов не хватит для их покрытия.
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«Но мы рассчитываем, что это будет источником соответствующих средств, которые потребуются Украине и для противостояния, и для компенсаций», — отметил Пышный.
Замороженные активы россии
После начала полномасштабной войны Запад заморозил около 300 млрд долларов российских активов. Пока конфисковать их не удалось из-за юридических, а также репутационных рисков. Впрочем, этот вопрос продолжает подниматься.
В середине апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис предполагал, что замороженные активы врага могут использовать в качестве залога для предоставления Украине кредитов.
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Недавно подписанный главой Белого дома Джо Байденом закон о поддержке Украины также разрешает его администрации конфисковать замороженные активы россии в пользу Украины. Речь идет о около 5 млрд долларов. Впрочем, как пишут СМИ, Штаты, вероятно, не сделают этого без согласия со стороны других членов G7 и Европейского союза (ЕС).
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