Пышный: нам нужно экономить резервы — Finance.ua

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Пышный: нам нужно экономить резервы

Казна и Политика
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Пышный: нам нужно экономить резервы
Пышный: нам нужно экономить резервы
Национальный банк Украины продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.
Об этом пишет глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, с начала полномасштабного вторжения на валютном рынке Украины возникла структурная нехватка валюты.
«Чтобы не допустить этого, НБУ балансирует валютный рынок, продавая валюту из международных резервов. Курсовая устойчивость и двусторонние колебания курса важны как для сохранения умеренной инфляции, так и для защиты международных резервов. При хронической девальвации у людей будет постоянный стимул купить валюту, что будет истощать резервы», — пишет глава НБУ.
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По его словам, международные резервы Украины исчерпываются, а они необходимы для эффективного функционирования экономики и обеспечения обороноспособности, особенно в условиях открытости нашей экономики. В таком контексте значительная резервная безопасность важна для минимизации рисков в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Пышный объясняет, что для контроля спроса на иностранную валюту и экономии резервов гривна должна иметь высокую стоимость. Это возможно за счет относительно высокой учетной ставки, которая вместе с другими инструментами стимулирует конкуренцию между банками вкладчиков и побуждает их предлагать привлекательные условия для депозитов.
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Разбалансирование экономических ожиданий опасно, макрофинансовая стабильность, как и ее потеря — это результат не только решений и действий, это также следствие заявлений полисимейкеров. Так, сказанное влияет на экономические ожидания, последующее поведение и имеет свою цену.

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По материалам:
УНН
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