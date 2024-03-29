Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля — Finance.ua
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Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля

Валюта
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Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля
Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля
На валютном рынке Украины продолжаются курсовые колебания, однако эксперт говорит, что такие изменения запланированы. На Пасху показатели американской валюты будут находиться в пределах 39−40 гривен.
Удорожание и удешевление наличного доллара находится в пределах созданной системы валютных колебаний. Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
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«К тому же макрофин, его объем, в меру „высвободил“ регулятора: у него есть возможность для более вариативного курсового поведения на межбанке», — добавил эксперт.
А вот на межбанке сейчас продолжается затишье, говорит Лесовой, ведь рост курса не привел к увеличению спроса среди населения.
Как прогнозирует эксперт, накануне Пасхи (конец марта-апреле 2024 года), курс доллара на межбанке и наличном рынке будет находиться в пределах 39−40 гривен.
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По материалам:
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