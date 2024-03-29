Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля — Finance.ua

Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля Сегодня 19:02 — Валюта

Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля

На валютном рынке Украины продолжаются курсовые колебания, однако эксперт говорит, что такие изменения запланированы. На Пасху показатели американской валюты будут находиться в пределах 39−40 гривен.

Удорожание и удешевление наличного доллара находится в пределах созданной системы валютных колебаний. Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Читайте также Доллар стабилизируется? Какого курса валют ждать в апреле

«К тому же макрофин, его объем, в меру „высвободил“ регулятора: у него есть возможность для более вариативного курсового поведения на межбанке», — добавил эксперт.

А вот на межбанке сейчас продолжается затишье, говорит Лесовой, ведь рост курса не привел к увеличению спроса среди населения.

Как прогнозирует эксперт, накануне Пасхи (конец марта-апреле 2024 года), курс доллара на межбанке и наличном рынке будет находиться в пределах 39−40 гривен.

Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.