Доллар стабилизируется? Какого курса валют ждать в апреле — Finance.ua

Доллар стабилизируется? Какого курса валют ждать в апреле
В апреле курс доллара на валютном рынке должен быть ниже 39 гривен. Эксперт прогнозирует, что американская валюта укрепится.
Как сообщил экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, источником, который обеспечит выплаты населению, будет макрофинансовая помощь. Коридор колебания курса доллара в апреле ожидается в пределах 38−39 гривен.
«Как только Министерство финансов продаст все те 4,6 млрд евро, которые ему придут от Европейского Союза, Нацбанк немного укрепит. По крайней мере, в апреле ниже 39 гривен курс гривны будет. Коридор — 38−39 грн за доллар», — сказал эксперт.
По его словам, в марте прошла индексация социальных стандартов, поэтому Украина не увидела инфляцию и доходы населения только выросли.
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При этом источником выплат были не заработанные Украиной денежные средства, а макрофинансовая помощь, подчеркнул эксперт. Потому что сейчас, при полномасштабном вторжении российской федерации, все ссуженные у партнеров средства Украина тратит на социальные расходы.
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