Доллар стабилизируется? Какого курса валют ждать в апреле — Finance.ua

Доллар стабилизируется? Какого курса валют ждать в апреле Сегодня 13:02 — Валюта

Доллар стабилизируется? Какого курса валют ждать в апреле

В апреле курс доллара на валютном рынке должен быть ниже 39 гривен. Эксперт прогнозирует, что американская валюта укрепится.

Коридор колебания курса доллара в апреле ожидается в пределах 38−39 гривен. Как сообщил экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, источником, который обеспечит выплаты населению, будет макрофинансовая помощь.

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«Как только Министерство финансов продаст все те 4,6 млрд евро, которые ему придут от Европейского Союза, Нацбанк немного укрепит. По крайней мере, в апреле ниже 39 гривен курс гривны будет. Коридор — 38−39 грн за доллар», — сказал эксперт.

По его словам, в марте прошла индексация социальных стандартов, поэтому Украина не увидела инфляцию и доходы населения только выросли.

При этом источником выплат были не заработанные Украиной денежные средства, а макрофинансовая помощь, подчеркнул эксперт. Потому что сейчас, при полномасштабном вторжении российской федерации, все ссуженные у партнеров средства Украина тратит на социальные расходы.

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