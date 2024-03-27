Почему подорожал доллар: эксперт указал на несколько факторов — Finance.ua

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Почему подорожал доллар: эксперт указал на несколько факторов

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Почему подорожал доллар: эксперт указал на несколько факторов
Почему подорожал доллар: эксперт указал на несколько факторов
За последние две недели гривна потеряла около 2,9% по отношению к доллару и 1,9% по отношению к евро. Помимо действий Национального банка, на курс влияют ситуативные и психологические факторы.
Об этом сообщил экс-председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

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По его словам, рыночные колебания наличного курса обусловлены ситуативными факторами: наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ.
«В настоящее время среди факторов, которые дополнительно ускоряли девальвационные процессы, были, прежде всего, психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и т. д.», — отметил Данилишин.
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Напомним, курс доллара активно растет в последние недели. НБУ почти каждый день повышает официальный курс до нового исторического максимума. Официальный курс на 27 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,343 грн за 1 доллар (+0,1132 грн). Выше курс был 26 марта — 39,2298 гривен за 1 доллар.

Справка Finance.ua:

  • доллар в последние дни значительно подорожал, а официальный курс НБУ вырос до нового максимума. Но в ближайшее время курс может пойти вниз;
  • «Мы не ожидаем курса 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период», — сказал Антон Куренный, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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