Что спровоцировало рост курса доллара в Украине и чего ждать в дальнейшем — Finance.ua

Что спровоцировало рост курса доллара в Украине и чего ждать в дальнейшем
На валютном рынке курс доллара уже достиг 39 гривен. Как считает эксперт, это произошло из-за большого спроса на валюту. В течение этой недели ее цена в наличном сегменте будет колебаться от 38,80 до 39,50 грн.
Как сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал, в течение 18−24 марта украинцы в среднем за день покупали на 15 миллионов больше, чем продавали. Это не спровоцировало ощутимую реакцию наличного рынка.
По словам Золотько, на ближайшее время курс будет держаться у отметки 39 гривен, однако она ожидает довольно широкого коридора колебаний.
«По моему мнению, стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,80−39,50 гривен за доллар», — прогнозирует банкирша.
Она также добавляет, что на наличном рынке курсовые колебания на 10−15 копеек превышают котировки на межбанке, что свидетельствует об ограниченном спросе населения на валюту. На этой неделе разница между наличными и безналичными показателями не превысит 10−20 копеек.
Во вторник, 26 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,97 грн (покупка) и 39,47 (продажа). Наличный курс — 39,29 (покупка) и 39,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,22 гривны.
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