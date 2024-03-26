Эксперт дал прогноз курса доллара на ближайшие недели — Finance.ua

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Эксперт дал прогноз курса доллара на ближайшие недели

Валюта
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Эксперт дал прогноз курса доллара на ближайшие недели
Эксперт дал прогноз курса доллара на ближайшие недели
В Украине в ближайшие несколько недель курс доллара снизится с 39,13 до 38,5 грн/$. Значительных изменений в стоимости валюты не будет.
Об этом рассказал руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии Oboz.ua.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

Национальный банк не ставит перед собой задачу искусственно удерживать курс доллара на нынешнем уровне. Более того, если бы доллар не дорожал, Украина не смогла бы выполнить бюджет. Некоторые таможенные платежи, налоги, кредиты и международные гранты поступают в валюте. Девальвация, с одной стороны, увеличивает инфляцию, а с другой — позволяет покрыть потребности страны. В бюджете на 2024-й предусмотрен курс в размере 40,7 грн/$.
Национальный банк должен снижать колебания на валютном рынке. Для этого он выходит и продает свои резервы (тогда предложение доллара на рынке увеличивается? и курс уменьшается) или же скупает остатки (тогда спрос на доллар растет, стимулируя повышение курса).
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Национальный банк прогнозов по курсу доллара не делает, также он не должен «тянуть» стоимость валюты к отметкам, которые использовались для расчета бюджета страны. Паращbй собственноручно рассчитал оценки Нацбанка, исходя из других показателей, планов регулятора и т. д. Согласно его данным, ожидается средний за год курс в размере около 39 грн/$.
«Это понятная политика НБУ на постепенное увеличение курса доллара. Мы видим, что с начала декабря курс начал расти. И это уже третий рост курса. Ведет себя Нацбанк адекватно ситуации на рынке. Курс растет, потом немного проседает. Это говорит о том, что тенденция идет на рост», — говорит Паращий.
Он предполагает, что в ближайшие две недели доллар подешевеет до 38,5 грн/$, а затем снова стабилизируется у отметки в 39 грн/$.
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По материалам:
Обозреватель
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