Курс доллара будет «управляемо гибким»: чего ждать от валюты до конца месяца — Finance.ua

Курс доллара будет «управляемо гибким»: чего ждать от валюты до конца месяца Сегодня 08:05 — Валюта

Курс доллара будет «управляемо гибким»: чего ждать от валюты до конца месяца

Задержка получения финансовой помощи Украиной может угрожать ростом курса доллара. Однако вряд ли достигнет показателя 40 гривен.

В то же время начальник департамента банка «Глобус» Тарас Лесовой прогнозирует «Телеграфу», что особых изменений в курсе до конца марта ожидать не стоит. На это не повлияет даже задержка с получением международной финансовой помощи.

По словам эксперта, с 25 по 31 марта ситуация на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от предыдущих нескольких недель. На рынке будет действовать режим «управляемой гибкости», следовательно, стоит ожидать ежедневных разновекторных, но не существенных изменений курсов: на межбанке они не превысят 0,2 грн, в банках коррекция возможна до 0,3 грн, в обменных пунктах — до 0,5 грн.

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Разница покупки долларов на наличном рынке может колебаться для банков на 20−30 копеек, на 30−50 копеек для обменных пунктов, на продаже разница может составлять до 20 копеек и 50 копеек соответственно. При этом курсовой коридор до конца марта может составлять от 38,5 до 40 гривен за доллар.

По словам эксперта, общая ситуация будет достаточно прогнозируемой, поскольку положительные новости об объеме и сроках получения макрофинансовой помощи почти уничтожили предчувствие ажиотажа, которое наблюдалось с начала года. Ожидается, что по крайней мере на время на рынке воцарится равновесие: спрос и предложение могут находиться в балансе, а это, вполне возможно, уменьшит интенсивность курсовых изменений.

«По всем признакам, на следующей неделе общие тренды валютного рынка сохранятся, но вполне возможно появление нового явления — снижение интенсивности валютных колебаний. Но самое главное — рынок обезопасен и защищен от внезапных потрясений. Любые курсовые изменения будут происходить в пределах „мартовских“ границ», — делает вывод Тарас Лесовой.

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