Украина до сих пор не получила финпомощь: как это отразится на курсе доллара — Finance.ua
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Украина до сих пор не получила финпомощь: как это отразится на курсе доллара

Валюта
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Украина до сих пор не получила финпомощь: как это отразится на курсе доллара
Украина до сих пор не получила финпомощь: как это отразится на курсе доллара
На наличном рынке курс доллара достиг уже 39 гривен. Есть вероятность, что показатели будут расти дальше, однако отметки 40 они точно не превысят.
Как сообщил экономический эксперт Даниил Монин, передает 24 Канал, такие изменения со стоимостью американской валюты происходят из-за задержки средств от партнеров. Уже в этом месяце Украина должна получить 4,5 млрд евро от Евросоюза, 900 миллионов от МВФ и еще от Японии.
Первый транш макропомощи на 4,5 млрд долларов из крупного пакета от Еврокомиссии поступил уже 20 марта.

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«Нацбанк будет укреплять гривну, когда придет финансирование из Евросоюза, поскольку они будут минимизировать инфляцию с большей вероятностью, чем помогать бюджету конвертировать внешнюю помощь по большему курсу. Впрочем, посмотрим. Инфляция сейчас на очень низком уровне», — говорит эксперт.
По мнению эксперта, покупать доллар пока не стоит, и это лучше отложить до апреля.
Отметим, в четверг 21 марта средний курс доллара в украинских банках составляет 38,85 грн (покупка) и 39,40 (продажа). Наличный курс — 39,02 (покупка) и 39,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,13 гривны.
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