Эксперт дал прогноз, будут ли «скачки» курса доллара в Украине — Finance.ua
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Эксперт дал прогноз, будут ли «скачки» курса доллара в Украине

Валюта
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Эксперт дал прогноз, будут ли «скачки» курса доллара в Украине
Эксперт дал прогноз, будут ли «скачки» курса доллара в Украине
Курс доллара в Украине продолжит колебаться, хотя угрозы резкого роста пока нет, спрогнозировал экономист Олег Устенко в эфире телемарафона.
«Я бы обратился в государственный бюджет, в государственном бюджете курс (среднегодовой) как раз и установлен на уровне примерно 40 гривен за 1 доллар. Поэтому я не думаю, что мы можем ожидать какие-то значительные курсовые колебания. Они будут колебаться в пределах того, что мы сейчас с вами видим», — отметил он.
Устенко считает, что Национальный банк будет постепенно переходить к более гибкому курсообразованию: «У них есть все рычаги для того, чтобы сглаживать любые значительные курсовые колебания. А плюс-минус 2−3% к курсу, который мы видели неделю — две недели назад — это более или менее приемлемо».
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,00 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 22 копейки.
По отношению к евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ к евро на понедельник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 21 копейку.

Доллар бьет рекорды. Прогноз курса доллара и евро на апрель 2024 года

По материалам:
УНІАН
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