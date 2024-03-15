Пышный стал «Председателем центрального банка года» по версии Central Banking Awards 2024 — Finance.ua

Пышный стал «Председателем центрального банка года» по версии Central Banking Awards 2024 Сегодня 10:40

Пышный стал «Председателем центрального банка года» по версии Central Banking Awards 2024

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный получил награду «Председатель центрального банка» по итогам премии Central Banking Awards 2024.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Эта престижная международная награда ежегодно вручается профильным британским журналом Central Banking, оценивая деятельность центральных банков и финансовых регуляторов за предыдущий год.

«Благодарю профессиональное сообщество за награду. Устойчивое признание нашего института на столь высоком уровне является очередным свидетельством эффективности работы НБУ. Мы научились выходить за пределы привычного понимания о работе центробанка, смотреть на наш мандат шире. На протяжении 2023 года все убедились, насколько ощутимы последствия злости для глобального мира.

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Мы благодарны партнерам, которые проходят этот путь вместе с Украиной. Партнерство — основа цивилизованного мира, эффективного функционирования и управления всех его систем. И это требует углубления сотрудничества с осознанием того, что Победа Украины — вопрос глобальной безопасности и макрофинансовой стабильности сейчас и в будущем", — прокомментировал Андрей Пышный.

Международное жюри отметило успехи Андрея Пышного как Главы НБУ в течение 2023 года, лидерские качества и принятые решения, направленные на обеспечение ценовой и финансовой стабильности в Украине в военное время для содействия устойчивому экономическому росту.

Справка Finance.ua:

Central Banking — топовый международный журнал для центробанкиров, читаемый работниками более ста центральных банков мира. Central Banking Awards — ежегодная награда этого профильного журнала. Она состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 участников финансового рынка.

Весной 2019 Национальный банк впервые в истории Украины получил международную награду Central Banking Awards в номинации Transparency. Второй раз Национальный банк получил эту международную награду в 2021 году в номинации Currency Manager.



В прошлом году Национальный банк получил от Central Banking тройное признание и награды в номинациях Central Bank of the Year, Payments and Market Infrastructure Development и Currency Manager.

тройное признание и награды в номинациях Central Bank of the Year, Payments and Market Infrastructure Development и Currency Manager. В начале года Андрей Пышный получил награду «Председатель центрального банка-2024» (The Banker Central Banker of the Year), как лучший руководитель центробанка в мире и Европе.



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