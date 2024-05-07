В ЕС согласовали использование 90% доходов от замороженных активов рф на помощь Киеву — Шольц — Finance.ua
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В ЕС согласовали использование 90% доходов от замороженных активов рф на помощь Киеву — Шольц

Казна и Политика
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В ЕС согласовали использование 90% доходов от замороженных активов рф на помощь Киеву — Шольц
В ЕС согласовали использование 90% доходов от замороженных активов рф на помощь Киеву — Шольц
В Европе достигли договоренности по использованию около 90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на закупку оружия для Украины. Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок по всему миру», — цитирует Reuters его заявление после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге.
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Отмечается, что нет никаких обязательств закупать вооружение исключительно в Европе.
«Потому что действительно самое важное сейчас — поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика», — подчеркнул Шольц.
Агентство напомнило, что еще в марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с предложением перечислить 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, в фонд ЕС, который финансирует закупку оружия для Украины.
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Около 70% всех замороженных на Западе российских активов хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Он располагает ценными бумагами и наличностью российского центробанка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

российские активы: сколько средств и в каких странах заморожено 🔍

По материалам:
УНІАН
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