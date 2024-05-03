На восстановление нужно $486 млрд: Кабмин создал группу по конфискации российских активов — Finance.ua
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На восстановление нужно $486 млрд: Кабмин создал группу по конфискации российских активов

Казна и Политика
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Правительство утвердило проект указа, которым обновляется состав рабочей группы, занимающийся разработкой механизмов возмещения за поврежденное в результате российской агрессии имущество.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу сделать так, чтобы замороженные на Западе российские активы были направлены в пользу Украины. Сегодня делаем важный шаг», — отметил Денис Шмыгаль.
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Также правительство создало отдельную подгруппу, которая будет непосредственно работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом. В состав подгруппы, в частности, войдут представители министерств, Офиса Президента, Парламента, НБУ, украинские и иностранные эксперты.
«Наша неизменная принципиальная позиция — россия должна за все заплатить сполна. Согласно оценке RDNA-3, которую мы сделали с Всемирным банком, потребности на восстановление составляют 486 млрд долларов. За время полномасштабной войны враг разрушил или повредил более 250 тысяч жилых зданий, до 4 тысяч школ, более тысячи больниц и многое другое», — сказал премьер-министр.
По словам главы правительства, Украина уже сейчас дискутирует с партнерами о конкретных механизмах того, как именно россия должна заплатить.

российские активы: сколько средств и в каких странах заморожено 🔍

По материалам:
Finance.ua
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