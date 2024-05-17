В МВФ выступили против планов Запада использовать замороженные активы рф — Finance.ua
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В МВФ выступили против планов Запада использовать замороженные активы рф

Мир
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В МВФ выступили против планов Запада использовать замороженные активы рф
В МВФ выступили против планов Запада использовать замороженные активы рф
Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы рф, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.
Об этом говорится в публикации первого заместителя управляющего директора Гиты Гопинатх на сайте фонда.
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Она отмечает, что для укрепления международной валютной системы необходимы согласованные усилия по предотвращению фрагментации глобальной платежной системы и соответствующих стандартов и правил.
В то же время, по ее словам, «соблюдение существующих правовых рамок также имеет решающее значение для поддержки доверия между странами и в международной валютной системе».
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«Многие страны внимательно следят за продолжающейся дискуссией о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы Банка россии, для поддержки Украины. Хотя это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы», — заявила представитель МВФ.
Напомним, с началом полномасштабной войны страны Запада заморозили в своих юрисдикциях российские финансовые активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Подавляющее большинство активов — это ценные бумаги, номинированные в евро.
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Хотя на Западе регулярно звучат призывы о полной конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, до сих пор на такое решение никто не отважился.
По материалам:
УНІАН
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