Совет ЕС одобрил конфискацию доходов от активов в пользу Украины — Finance.ua

Совет ЕС одобрил конфискацию доходов от активов в пользу Украины
Совет ЕС 21 мая одобрил передачу Украине поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.
Об этом в соцсети X (Twitter) сообщило постоянное представительство Чехии в ЕС.
Большинство средств пойдет на военную поддержку Украины.
«Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка российской федерации в пользу Украины. Предполагается, что ежегодные поступления будут составлять примерно 2,5−3 миллиарда евро. 90% ожидаемых поступлений будут использованы на военные цели для поддержки обороны Украины», — говорится в сообщении.
Меньшая доля — 10% - пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.
Постоянные представители стран-членов Европейского Союза приняли эту инициативу 8 мая.
В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане использования замороженных активов россии, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, используемый для покрытия стоимости оружия для Украины.
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