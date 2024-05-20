Министры G7 обсудят предоставление Украине кредита на €30 млрд под залог российских активов — Finance.ua

Министры G7 обсудят предоставление Украине кредита на €30 млрд под залог российских активов Сегодня 15:45

Министры G7 обсудят предоставление Украине кредита на €30 млрд под залог российских активов

Министры финансов «Группы семи» на этой неделе в Стрези, на севере Италии обсудят законность использования 270 млрд евро замороженных государственных активов россии в качестве обеспечения предоставления Украине дополнительного кредита в размере 30 млрд евро.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает The Guardian

Дебаты о том, как сделать замороженные российские государственные активы доступными для Украины, зашли в тупик больше года назад, поскольку сторонники полного ареста активов, в отличие от замораживания, не смогли убедить руководителей центральных банков или получить достаточную поддержку внутри G7.

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Предложения по использованию государственных активов в качестве залога для получения кредита являются даже редким моментом разногласий между США и Германией.

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, на прошлой неделе выдвинула юридические и экономические возражения против полного ареста активов, но США, при сильной поддержке Великобритании, полны решимости попытаться обойти эти возражения.

Вашингтон хочет обойти ее аргументы, заявив, что замороженные активы не нужно арестовывать или конфисковывать, а мобилизовать их для предоставления Украине большого кредита, проценты по которому будут платиться с годовых доходов замороженных российских активов. Арест активов российского центрального банка и передача их Украине в качестве предоплаты за репарации сейчас фактически исключены.

«Переход от замораживания активов к конфискации активов, распоряжению ими — это то, на что нужно смотреть очень внимательно», — сказала Лагард, добавив, что это «начнет нарушать международный правовой порядок, который вы хотите защитить, который вы хотите, чтобы россия и все страны мира уважали».

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Но перед встречей лидеров G7 США и Великобритания утверждают, что вместо того, чтобы предоставлять относительно небольшие суммы, такие как 500 млн евро с процентов ежегодно, было бы лучше предоставить Украине кредит или облигации на сумму около 30 млрд евро, проценты по которым выплачивались бы с доходов, полученных от крупных замороженных активов.

Страны G7 могли бы обеспечить облигации государственными гарантиями, чтобы успокоить частных инвесторов, заявили официальные лица на конференции по безопасности им. Леннарта Мэри в Таллинне на выходных.

Использование активов российского центрального банка в качестве залога будет оборотной мерой, пока россия не выплатит репарации. Критики плана утверждают, что использование актива в качестве залога означает владение активом, равное конфискации. ЕС с большим трудом согласился на то, что часть процентов от российских активов, арестованных западными государствами, может быть передана Украине.

Бельгия, где находится брюссельский депозитарий ценных бумаг Euroclear, является самым крупным собственником замороженных российских государственных активов на сумму 191 млрд евро. Активы в Бельгии уже принесли 5 млрд евро инвестиционного дохода в 2022−23 годах.

Економічна Правда По материалам:

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