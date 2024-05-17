Страны G7 поддержат инициативу ЕС по использованию замороженных активов рф — Reuters Сегодня 11:14

На следующей неделе страны G7 должны поддержать инициативу Европейского Союза по конфискации доходов от замороженных активов в пользу Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters . Отмечается, что страны G7 поддержат предложение ЕС на встрече на уровне министров финансов стран, которое состоится 24−25 мая 2024 года.

Чиновник на условиях анонимности рассказал, что обсуждения будут касаться использования именно доходов от замороженных активов рф, а не самих активов страны-агрессоры. При этом отмечается, что любое решение должно иметь поддержку среди стран-членов Евросоюза и «крепкую правовую основу».

По его словам, министры финансов должны провести подготовительную работу, которая позволит лидерам стран G7 принять окончательное решение на состоявшемся уже в июне саммите.

В Международном валютном фонде выступили против планов Запада использовать замороженные активы рф. Там считается, что такой шаг может подозорвать мировую валютную систему.

Напомним, что 8 мая 2024 года послы ЕС заключили соглашение об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины. Известно, что согласно соглашению ЕС сможет использовать сверхдоходы от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в год.

УНІАН По материалам:

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