США направят Украине новый пакет военной помощи на $225 млн — Finance.ua
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США направят Украине новый пакет военной помощи на $225 млн

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США направят Украине новый пакет военной помощи на $225 млн
США направят Украине новый пакет военной помощи на $225 млн
США предоставит около $225 млн военной помощи Украине. Новый пакет помощи включает в себя боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.
Об этом пишет АР со ссылкой на официальные лица США.
Отмечается, что пакет помощи содержит средства, которыми украинские войска могут наносить удары по военным целям на территории россии.
О помощи, однако, пока не объявлено публично.
Официальные лица сказали, что пакет помощи также включает ракеты для противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронетехнику, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.
В конце мая сообщалось, что в США был открыт завод по производству артиллерийских снарядов для Украины.
Напомним, Соединенные Штаты и другие страны «Большой семерки» (G7) добились прогресса в поиске способов передать Украине больше средств, использовав доходы от использования замороженных российских активов.
По материалам:
Фінансовий клуб
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