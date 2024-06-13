США ужесточили санкции против россии — Finance.ua

США ужесточили санкции против россии
Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим против россии.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Вашингтон расширил список российских лиц, компаний, банков и секторов экономики, сотрудничество с которыми может стать основанием для введения вторичных санкций, и полностью запретил предоставлять ряд IT-услуг и консультаций любому человеку в россии.
Запрет на сотрудничество для финансовых учреждений теперь распространяется на любые компании и попавшие под санкции лица из-за российского вторжения в Украину и на любые российские компании, работающие в строительном, аэрокосмическом, производственном секторах экономики, говорится на сайте министерства финансов США.
В список санкций внесены отделения российских банков ВТБ, Внешэкономбанк, Сбербанк в Китае и Индии и банк «Точка». Под санкции попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, страховая компания «Согаз» и российская национальная перестраховочная компания.
Список расширен поставщиками нескольких российских компаний из других стран, в том числе Китая, посредниками, поставляющими санкционную продукцию российским предприятиям, семью российскими судами для перевозки сжиженного природного газа, проектами по добыче СПГ, Амурским металлургическим комбинатом, производителем железнодорожной техники «Синара — транспортные машины».
В общей сложности под санкции Минфина США попали более 300 физических лиц и организаций в россии и других странах мира. Госдепартамент США ввел санкции против более 100 юридических и физических лиц, участвующих в развитии экспортного потенциала россии, говорится в сообщении ведомства.
Мосбиржа в связи с санкциями США сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги по доллару США и евро.
Там заявили, что:
- на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги проводятся по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;
- на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), торги проводятся по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;
- на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.
В сообщении Мосбиржи утверждается, что она владеет всеми инструментами, необходимыми для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности.
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