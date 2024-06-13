США ужесточили санкции против россии — Finance.ua

США ужесточили санкции против россии Сегодня 10:01 — Фондовый рынок

США ужесточили санкции против россии

Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим против россии.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Вашингтон расширил список российских лиц, компаний, банков и секторов экономики, сотрудничество с которыми может стать основанием для введения вторичных санкций, и полностью запретил предоставлять ряд IT-услуг и консультаций любому человеку в россии.

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Запрет на сотрудничество для финансовых учреждений теперь распространяется на любые компании и попавшие под санкции лица из-за российского вторжения в Украину и на любые российские компании, работающие в строительном, аэрокосмическом, производственном секторах экономики, говорится на сайте министерства финансов США.

В список санкций внесены отделения российских банков ВТБ, Внешэкономбанк, Сбербанк в Китае и Индии и банк «Точка». Под санкции попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, страховая компания «Согаз» и российская национальная перестраховочная компания.

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Список расширен поставщиками нескольких российских компаний из других стран, в том числе Китая, посредниками, поставляющими санкционную продукцию российским предприятиям, семью российскими судами для перевозки сжиженного природного газа, проектами по добыче СПГ, Амурским металлургическим комбинатом, производителем железнодорожной техники «Синара — транспортные машины».

В общей сложности под санкции Минфина США попали более 300 физических лиц и организаций в россии и других странах мира. Госдепартамент США ввел санкции против более 100 юридических и физических лиц, участвующих в развитии экспортного потенциала россии, говорится в сообщении ведомства.

Мосбиржа в связи с санкциями США сообщила , что с 13 июня не будет проводить торги по доллару США и евро.

Там заявили, что:

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги проводятся по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), торги проводятся по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;

на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

В сообщении Мосбиржи утверждается , что она владеет всеми инструментами, необходимыми для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности.

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Радіо Свобода По материалам:

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