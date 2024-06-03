Когда экономика рф ощутит последствия санкций: ответ ЕС — Finance.ua
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Когда экономика рф ощутит последствия санкций: ответ ЕС

Мир
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Когда экономика рф ощутит последствия санкций: ответ ЕС
Когда экономика рф ощутит последствия санкций: ответ ЕС
Среднесрочная перспектива российской экономики очень плохая. Санкции дадут значительный эффект уже в следующем году.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.
«Проблема в том, что это скорее медленный прокол, чем взрыв шины», — сказал он.
По его словам, чтобы повлиять на поведение россии, нужно немного больше времени, чем, возможно, некоторые люди думали в самом начале.
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«Но это проявится, и я думаю, что большинство экономистов сойдутся во мнении, что где-то в следующем году, в течение следующего года, российской экономике придется расплачиваться», — прогнозирует О’Салливан.
Как отметил представитель ЕС, это не обязательно соответствует временным рамкам происходящей войны.
«Украинский народ умирает каждый день, и мы это признаем. Вот почему так важны другие формы помощи, конечно, военная помощь, прежде всего противовоздушная оборона, макроэкономическая помощь, чтобы помочь экономике Украины продолжать функционировать», — добавил он.
Напомним, спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан заявил, что санкции оказывают серьезное влияние на россию, и впоследствии это будет становиться все более очевидным. По его словам, путин вынужден был поедать российскую экономику.
По материалам:
РБК-Україна
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