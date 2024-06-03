Когда экономика рф ощутит последствия санкций: ответ ЕС — Finance.ua

Когда экономика рф ощутит последствия санкций: ответ ЕС Сегодня 09:48 — Мир

Когда экономика рф ощутит последствия санкций: ответ ЕС

Среднесрочная перспектива российской экономики очень плохая. Санкции дадут значительный эффект уже в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.

«Проблема в том, что это скорее медленный прокол, чем взрыв шины», — сказал он.

По его словам, чтобы повлиять на поведение россии, нужно немного больше времени, чем, возможно, некоторые люди думали в самом начале.

«Но это проявится, и я думаю, что большинство экономистов сойдутся во мнении, что где-то в следующем году, в течение следующего года, российской экономике придется расплачиваться», — прогнозирует О’Салливан.

Как отметил представитель ЕС, это не обязательно соответствует временным рамкам происходящей войны.

«Украинский народ умирает каждый день, и мы это признаем. Вот почему так важны другие формы помощи, конечно, военная помощь, прежде всего противовоздушная оборона, макроэкономическая помощь, чтобы помочь экономике Украины продолжать функционировать», — добавил он.

Напомним, спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан заявил, что санкции оказывают серьезное влияние на россию, и впоследствии это будет становиться все более очевидным. По его словам, путин вынужден был поедать российскую экономику.

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