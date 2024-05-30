В Дубае объяснили, почему санкции против рф неэффективны, — FT — Finance.ua
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В Дубае объяснили, почему санкции против рф неэффективны, — FT

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Санкции против россии не оказывают никакого влияния за пределами Запада, а попытки остановить поток бизнеса просто перенаправляют его в другое место, заявил глава Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим, пишет Financial Times.
«Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее. Торговля продолжается, просто она течет иначе… Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными. Если мы возьмем только украинский конфликт, санкции эффективны, если посмотреть на Запад, но в остальном они не очень эффективны», — заявил он.
Дубай рассматривается как «бенефициар» попыток США и Европы изолировать экономику россии, поскольку торговцы нефтью переехали из Женевы в ОАЭ после того, как Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы. По словам Буамима, энергетика является важнейшим сектором для торговой палаты Дубая: в зоне зарегистрировано около 3000 энергетических компаний.
Однако в последние месяцы ОАЭ, как и другие страны, оказались под давлением США, ЕС и Великобритании, требуя принять меры против компаний, торгующих с россией, пишет Financial Times.
Указывается, что США, в частности, нацелились на международные банки, финансирующие торговые соглашения. Великобритания также ввела санкции в отношении базирующегося в Дубае нефтетрейдера Paramount Energy & Commodities DMCC. Между тем, Европейский парламент проголосовал против исключения ОАЭ из «серого списка» стран с высоким уровнем риска ЕС, утверждая, что они мало усилий приложили к решению проблемы уклонения россии от санкций. Сейчас этот вопрос находится в Европейской комиссии.
По материалам:
УНІАН
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