ЕС предлагает ввести санкции против российского «Совкомфлота» — Finance.ua

ЕС предлагает ввести санкции против российского «Совкомфлота» Сегодня 10:32 — Мир

ЕС предлагает ввести санкции против российского «Совкомфлота»

Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта ПАО «Совкомфлот» с целью ограничить возможности кремля финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, попавший в распоряжение агентства.

По данным агентства, ЕС вслед за США предлагает наложить санкции на «Совкомфлот» и 14 нефтяных танкеров, связанных с этой компанией, с целью сокращения объемов продаж нефти.

Европейский Союз также предлагает наложить санкции на 13 судов, которые перевозят товары и технологии, используемые в секторе обороны и безопасности, а также транспортируют нефть и нефтепродукты или способствуют расширению российского энергетического сектора.

Сообщается, что возможные санкции ЕС требуют одобрения всех стран-членов.

Агентство напоминает, что «Совкомфлот», крупнейшая судоходная компания россии, является одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений, наложенных на страну после полномасштабного вторжения в Украину.

Компания также предоставляет услуги по добыче на шельфе и морской транспортировке сжиженного природного газа.

В ответ на войну россии в Украине «Группа семи» промышленно развитых стран ввела верхний предел цен на российский экспорт нефти и нефтепродуктов, чтобы ограничить доступ страны к западным транспортным и страховым услугам. москва приспособилась к ограничениям, включая запрет Европейского Союза на импорт российской нефти, используя огромный теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

Економічна Правда По материалам:

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