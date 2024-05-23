ЕС готовится усилить санкции против беларуси, чтобы закрыть лазейку для импорта западных автомобилей и товаров в россию — FT — Finance.ua
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ЕС готовится усилить санкции против беларуси, чтобы закрыть лазейку для импорта западных автомобилей и товаров в россию — FT

Мир
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ЕС готовится усилить санкции против беларуси, чтобы закрыть лазейку для импорта западных автомобилей и товаров в россию — FT
ЕС готовится усилить санкции против беларуси, чтобы закрыть лазейку для импорта западных автомобилей и товаров в россию — FT
ЕС готовится усилить санкции против беларуси и закрыть лазейку, которая позволяла москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные в россии в ответ на войну в Украине.
Об этом пишет Financial Times.
Блок уже ввел несколько раундов санкций против режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко за поддержку вторжения в Украину. Но ограничения в отношении беларуси были слабее, чем в отношении россии, что позволило кремлю использовать своего союзника для поставок западных товаров.
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Согласно проекту, с которым ознакомилось издание Financial Times, новые ограничения, обсуждаемые государствами-членами ЕС, направлены на «минимизацию риска обхода».
Новые санкции запретят экспорт в беларусь и через нее технологии и товары, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженный природный газ. ЕС также прекратит импорт алмазов из беларуси, что отображает недавний запрет на камни российского происхождения.
Если новые санкции будут приняты 27 государствами-членами блока, одним из основных потоков, которые будут остановлены новыми санкциями, станут автомобили класса люкс. При нынешней системе европейские автопроизводители по-прежнему могут продавать свои автомобили высокого класса в беларусь, но не в россию.
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«Люди из окружения лукашенко, связанные с россией, получили от этого большую выгоду. Они обогащались… Мы также знаем, как предметы роскоши попадают в россию через беларусь», — сказал директор аналитического центра Freedom House Витис Юрконису.
Ежемесячный поток транспортных средств и автозапчастей из стран ЕС в беларусь вырос с $50 млн в январе 2022 года до $268 млн в январе 2024 года. Сейчас это крупнейший отдельный компонент экспорта ЕС-беларусь, который в основном поступает из Германии и Польши.
Наибольший рост экспорта зафиксирован в самых дорогих категориях автомобилей, подпадающих под санкции ЕС в отношении россии. Таможенные чиновники ЕС считают, что белорусские компании стали ключевым звеном в российских контрабандных цепочках, по которым поставляются в москву новые западные автомобили.
По материалам:
Forbes.ua
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