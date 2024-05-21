Глава Минфина США требует от банков ЕС соблюдения санкций против россии — Finance.ua

Глава Минфина США требует от банков ЕС соблюдения санкций против россии Сегодня 13:34 — Мир

Глава Минфина США требует от банков ЕС соблюдения санкций против россии

Руководители европейских банков должны активизировать свои усилия для выполнения мер по пресечению попыток россии обойти санкции.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

В заявлении для встречи с банкирами Йеллен отметила, что введение вторичных санкций в декабре прошлого года сорвало усилия россии по закупке товаров, необходимых для войны против Украины, но необходимо провести дополнительную работу.

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«Я призываю все учреждения принять более жесткие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам россии уклониться», заявила Еллен.

Глава Минфина США требует обеспечить, чтобы политика банков «соблюдения глобальных санкций строго применялась вашими филиалами и дочерними компаниями за рубежом».

Санкции США

Президент США Джо Байден в декабре подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих россии. Согласно решению, этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что фактически означает смерть банка.

В начале мая Минфин США направили банку Raiffeisen Bank International предупреждение о том, что доступ к финансовой системе США может быть закрыт, если банк продолжит расширять свою деятельность на территории россии. В заявлении также говорилось, что поведение Raiffeisen ставит под опасность национальную безопасность США.

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