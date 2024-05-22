Минфин США предупредил немецкие банки о последствиях за обход санкций против россии — Finance.ua

Минфин США предупредил немецкие банки о последствиях за обход санкций против россии Сегодня 10:14

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против россии и пресечь попытки обойти их, чтобы самим избежать потенциальных санкций, которые могут перекрыть им доступ к доллару.

Об этом пишет Reuters.

«россия продолжает закупать чувствительные товары и расширять свою способность производить эти товары внутри страны. Мы должны сохранять бдительность и быть более амбициозными.

Я призываю все присутствующие здесь институты принять усиленные меры по соблюдению законодательства и усилить внимание к попыткам россии уклониться от него", — сказала Йеллен во время выступления во Франкфурте-на-Майне.

«В необычно прямом предупреждении она призвала руководителей немецких банков контролировать соблюдение санкций иностранными филиалами и дочерними компаниями и обратиться к иностранным клиентам банков-корреспондентов с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска», — пишет Reuters.

«россия отчаянно стремится получить критически важные товары из развитых стран, таких как Германия и США.

Мы должны оставаться бдительными, чтобы не допустить возможности для кремля поставлять компоненты для своего ОПК и получить доступ к нашим финансовым системам для этого", — добавила Еллен.

Ее предупреждение появилось вскоре после того, как Министерство финансов США успешно вынудило австрийский Raiffeisen Bank, крупнейший западный банк в россии, отказаться от соглашения с участием российского олигарха Олега Дерипаски.

Срыв соглашения стал очередной неудачей для банка, который подвергается критике за продолжающиеся уже более двух лет связи с москвой с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. Давление также подчеркнуло готовность Вашингтона привлекать европейские банки к ответственности за их связи с россией.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.